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Минобороны России объявило об атаке 78 украинских беспилотников. В Саратове ограничили работу аэропорта
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В ночь на 28 марта над регионами России было перехвачено и уничтожено 78 украинских беспилотников, заявили в Минобороны России.

32 дрона были перехвачены над Воронежской областью, 19 — над Саратовской, 17 — над Курской, шесть — над Белгородской, два — над Липецкой и по одному — над Ростовской и Тамбовской областями.

Представитель Росавиации Артем Кореняко около 7 утра по Москве сообщил, что в аэропорту Саратова введены ограничения на прием и выпуск самолетов.

По данным губернаторов Воронежской и Саратовской областей, пострадавших и повреждений гражданских объектов в результате атаки нет. Глава Воронежской области Александр Гусев заявил, что в одном из районов в результате падения фрагментов беспилотника загорелась сухая трава.

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