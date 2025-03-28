В Казахстане завели дело из-за фото женщин в никабах с видоизмененным флагом страны

CentralAsia (KZ) - Полиция Атырау возбудила уголовное дело из-за фотографии, на которой четыре женщины в никабах держат флаг Казахстана с арабской вязью, передает Курсив.kz.

Расследование ведется по статье о надругательстве над государственными символами. Максимальная санкция данной статьи предусматривает два года лишения свободы.

Снимок, ставший поводом для разбирательств, был сделан на городском ледовом катке. Он активно распространялся в соцсетях в последние дни. Четверо подозреваемых, изображенных на фото, уже установлены и доставлены в полицию.

«Двое из них являются несовершеннолетними, поэтому с подростками даются показания в присутствии их родителей. Другая информация не подлежит раскрытию в интересах расследования», — сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Надпись, которая нанесена на флаге — шахада. Она свидетельствует о вере в Аллаха и посланнической миссии пророка Мухаммада. Аналогичная надпись есть на официальном флаге Саудовской Аравии. Источник Orda.kz в правоохранительных органах отметил, что видоизмененный казахстанский флаг был приобретен в Instagram-магазине.

Издание cmn.kz, в свою очередь, отмечает, что подобные стяги свободно можно купить на одном из известных интернет-маркетплейсов.

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