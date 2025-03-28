Министр экономики Болгарии и посол Монголии обсудили возможности расширения экономического сотрудничества

CentralAsia (MNG) -

Министр экономики и промышленности Болгарии Петар Дилов и посол Монголии в Болгарии Саянаа Лхагвасурэн обсудили возможности расширения двустороннего экономического сотрудничества, говорится в пресс-релизе Министерства экономики в четверг.

На встрече были определены ключевые направления укрепления торгово-экономических отношений между двумя странами, включая горнодобывающую промышленность, пищевую промышленность, торговлю, транспорт, сельское хозяйство и партнерство между малыми и средними предприятиями и т. д.

«Мы считаем, что уровень экономического сотрудничества не соответствует двустороннему потенциалу и прочным политическим отношениям, которые мы разделяем», — сказал Дилов во время встречи. Он добавил, что Болгария продолжит поддерживать углубление отношений между ЕС и Монголией.

В свою очередь, Саянаа Лхагвасурэн подчеркнула стратегическую роль Болгарии в содействии торговле между Монголией и Европой.

В ходе переговоров Дилов также подчеркнул роль совместной монголо-болгарской межправительственной комиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству как важнейшего механизма развития двусторонних отношений и выработки конкретных мер по активизации экономического взаимодействия. Также обсуждалась возможность проведения следующего заседания комиссии в 2025 году.

источник: MiddleAsianNews

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