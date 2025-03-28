Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме, толчки ощущались в Бангкоке

CentralAsia (CA) - В Мьянме зафиксировано землетрясение магнитудой 7,7, сообщает Геологическая служба США. Толчки также ощущались в Таиланде.

Bangkok Post передает, что в Бангкоке рухнуло строящееся высотное здание. Associated Press пишет, что в городе объявили эвакуацию из высотных домов из-за землетрясения. Тысячи людей, эвакуировавшихся из зданий и отелей, остаются на улицах. Толчки были настолько сильными, что из бассейнов выплескивалась вода, отмечает Reuters.

Эпицентр землетрясения в Мьянме находился в 16 км города Сикайн на глубине 10 км. Спустя несколько минут было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 6,9.

Аэропорты Таиланда приостановили работу из-за землетрясения, сообщает газета Nation