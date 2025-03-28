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В Бангкоке ввели режим чрезвычайного положения после землетрясения
Предыстория: Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме, толчки ощущались в Бангкоке

CentralAsia (CA) -  В Бангкоке объявлен режим чрезвычайного положения после землетрясения. Решение об этом приняла премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават.

«Чинават объявила о срочном общенациональном предупреждении, предупредив население о необходимости сохранять бдительность в отношении возможных повторных толчков после сегодняшнего землетрясения, которые могут произойти в течение 24 часов», — сообщила The Nation Thailand.

В городе от последствий подземных толчков упала строящаяся многоэтажка. По последним данным, 43 строителя до сих пор находятся под завалами, еще семь получили ранения.

По данным экстренных служб, в рухнувшем здании находилось 50 человек.

В Бангкоке из-за землетрясения не работает метро, на дорогах образовались пробки, сообщает корреспондент ТАСС

28 марта в Таиланде и Мьянме произошло землетрясение. Первый толчок магнитудой 7,7 произошел в 16 км от мьянманского города Сикайн на глубине 10 км. Спустя несколько минут было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 6,9. Кроме того, толчки ощущались в некоторых регионах Китая.

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