В Египте нашли гробницу царя, он правил 3600 лет назад

CentralAsia (CA) - Египетско-американская археологическая миссия из Университета Пенсильвании в Филадельфии обнаружила гробницу неизвестного царя, правившего регионом Абидос на юге Египта 3600 лет назад. Об этом сообщило Artnet.

Гробница находится на глубине около семи метров и содержит известняковую погребальную камеру со сводами из глиняного кирпича. При входе с обеих сторон остались имена египетских богинь Исиды и Нефтиды. Отмечается, что их часто возводили вместе, поскольку Исида символизировала рождение, а Нефтида – смерть.

Исследователи полагают, что Абидосская династия существовала около 1630-1539 годов до нашей эры, когда северная часть Египта находилась под властью гиксосов, а южная – нескольких царей.

Имя царя осталось неизвестным. По мнению археологов, имя царя было записано в сценах нарисованных на кирпичной кладке вдоль входа, однако иероглифы были повреждены грабителями гробниц. Из-за этого не удалось прочесть имя царя.

По словам генерального секретаря Высшего совета древностей Египта Мохаммеда Исмаила Халеда, это открытие дает новые научные доказательства развития царских гробниц в некрополе на горе Анубис, а также новую информацию о царях Абидосской династии, которую меньше всего исследовали.

Одно время археологи даже сомневались в существовании династии, но после открытия гробницы Сенебкая, одного из правителей Абидоса, ситуация изменилась.

Археологи продолжают исследовать местность и предполагают, что там могут размещаться другие царские захоронения той эпохи, которые помогут узнать имя владельца гробницы.

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