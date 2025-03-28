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Дом бывшего главы КНБ Казахстана Карима Масимова дважды не смогли продать на торгах

CentralAsia (KZ) -  Дом осуждённого за государственную измену бывшего главы КНБ Казахстана Карима Масимова повторно не смогли продать на аукционе на повышение цены. Об этом свидетельствуют данные на сайте электронной торговой площадки.

Повторные торги прошли 28 марта в 10:00. Но тендер признали несостоявшимся, так как на момент начала аукциона не зарегистрировали ни одного участника либо ни один из участников не подтвердил стартовую цену. 

Стартовая цена лота не менялась – 1,8 млрд тенге, гарантийный взнос составлял 117,9 млн тенге. Первые торги тоже не состоялись. 

Накануне торгов в некоторых СМИ появились публикации о том, что якобы бизнесмен Мухтар Джакишев выкупает дом Карима Масимова до проведения запланированного аукциона. Утверждалось, что предприниматель достиг договорённости о выкупе недвижимости, несмотря на стартовые условия торгов. Компания по управлению возвращёнными активами опровергла эту информацию, а сам Джакишев заявил, что у него нет таких планов.

Ранее стало известно, что КНБ засекретил информацию о коррупционных делах Карима Масимова. При расследовании этих дел у него изъяли вышеупомянутый дом. 

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