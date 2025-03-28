В Узбекистане на праздничные выходные ожидается тёплая и сухая погода

CentralAsia (UZ) - 29−31 марта по Узбекистану установится тёплая и сухая погода, сообщает Узгидромет. Лишь в субботу в отдельных горных районах пройдут осадки (дождь, снег).

Ветер восточный 7−12 м/с, 30−31 марта по северу и пустынной зоне возможно усиление до 13−18 м/с.

Ночная температура воздуха будет в пределах +3…+8 градусов, днём воздух прогреется до +19…+22, по северу, югу и пустынной зоне до +23…+26.

В Ташкенте 29−31 марта ожидается небольшая, временами переменная облачность, без осадков.

Ветер восточный 3−8 м/с. Температура ночью составит +5…+8, днём +20…+22.