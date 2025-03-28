Эрдоган в разговоре с Путиным выразил готовность Анкары принять мирные переговоры

- Азия и мир, политика
- 16:16, 28 марта 2025
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CentralAsia (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщили в администрации турецкого лидера, передает Anadolu.
«Эрдоган заявил, что Турция внимательно следит за процессом, начатым для прекращения продолжающегося конфликта между Россией и Украиной, и готова оказать любую поддержку, включая организацию мирных переговоров», – говорится в сообщении.
Турецкий лидер сообщил, что Анкара приветствует обеспечение безопасности коммерческого судоходства в Черном море, поскольку оно будет способствовать мирному процессу. Эрдоган и Путин также обсудили Сирию. Турецкий лидер выступил за расформирование курдских «Сирийских демократических сил».
Кремль не сообщал о проведенных телефонных переговорах Путина и Эрдогана.
В четверг, 20 марта, стало известно, что Владимир Путин принял приглашение Эрдогана посетить Турцию. Пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнил, что сроки поездки еще не определены.
В последний раз лидеры двух стран встречались в октябре прошлого года на саммите БРИКС в Казани.