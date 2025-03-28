Землетрясение в Юго-Восточной Азии: В Мьянме 20 погибших, в Таиланде - 3

CentralAsia (KZ) - В Мандалае, втором по величине городе в Мьянме, число погибших в результате землетрясения достигло 20 человек, меньшей мере 300 пострадали. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на доктора Чжо Зина из Мандалайской городской больницы.

В столице соседнего Таиланда Бангкоке погибли как минимум три человека, сообщил губернатор Чадчарт Ситтипунт, передает Reuters. Министр обороны страны заявил о 90 пропавших без вести.

В больницу в Мандалае продолжают поступать новые пострадавшие. Их привозят машины скорой помощи, автомобили и мотоциклы, передают репортеры. Врач Чжо Зин заявил, что в больнице не хватает врачей и медсестер. «Ватные тампоны почти закончились»,— передает его слова NYT.

28 марта в Таиланде и Мьянме произошло землетрясение. Первый толчок магнитудой 7,7 произошел в 16 км от мьянманского города Сикайн на глубине 10 км. Спустя несколько минут было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 6,9.

В Мьянме объявлено чрезвычайное положение (ЧП). Разрушен мост длиной более 1 км над рекой Иравади, соединяющий Сикайн с пригородом Мандалая. Частично разрушен исторический дворец Мандалай середины XIX века. Eleven Group Media сообщает также о разрушениях в аэропортах Мандалая и Нейпьидо

В Бангкоке ввели режим ЧП. В районе Чатучак рухнуло строящееся высотное здание из-за землетрясения. Минимум 67 рабочих находятся под завалами, сообщает газета Khaosod.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения