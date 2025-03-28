Минобороны России обвинило Украину в ударе по газоизмерительной станции «Суджа»

CentralAsia (CA) - Минобороны России сообщает, что утром 28 марта украинские военные нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области.

По версии ведомства, удар был нанесен с применением реактивных снарядов системы HIMARS. В результате на станции произошло «сильное возгорание», энергообъект, как утверждает Минобороны, «фактически уничтожен».

Украинская сторона это заявление пока не комментировала.

Минобороны также утверждает, что утром 28 марта российские силы ПВО сбили 19 украинских дронов над Саратовской областью, объектом их атаки была инфраструктура Саратовского нефтеперерабатывающего завода. Кроме того, ведомство заявляет, что накануне в Шебекинском районе Белгородской области отключилось электроснабжение из-за артиллерийского обстрела объекта филиала «Россетей».

«Таким образом, все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ и восстановления своего военного потенциала с помощью европейских „союзников“», — добавили в Минобороны.