Президенты Узбекистана и Казахстана проведут неформальную встречу в Алматы

CentralAsia (KZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 29 марта посетит с рабочим визитом Алматы для проведения неформальной встречи на высшем уровне, сообщила пресс-служба главы государства.

На встрече будут рассмотрены вопросы углубления узбекско-казахстанских отношений, а также актуальные аспекты международной и региональной повестки.

В фокусе внимания — расширение взаимодействия в области торговли, промышленной кооперации, транспорта и логистики, энергетики, сельского и водного хозяйства, а также продолжение активных межрегиональных контактов и культурно-гуманитарного обмена.

Пресс-служба президента Казахстана сообщила, что президенты посетят ряд объектов Алматы и выставку, посвящённую искусственному интеллекту.

Аналогичная двусторонняя встреча лидеров Узбекистана и Казахстана прошла в начале апреля прошлого года в Хиве.

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