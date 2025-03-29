2100-летняя могильная яма в Монголии повествует о казненных ханьских солдатах

CentralAsia (MNG) -

Исследование, проведенное Цзилиньским университетом в Китае, предоставляет биоархеологические доказательства массового захоронения на месте Баянбулаг в Монголии, содержащего останки солдат времен войны Хунну-Хань Генетический, изотопный и зубной анализы указывают на то, что эти люди не были местными жителями Монголии, а прибыли из Северного Китая.

Война Хунну-Хань была серией военных конфликтов между империей Хань и монгольской конфедерацией Хунну в раннем железном веке. Исторические отчеты содержат подробные описания длительных войн вдоль границы, с военными кампаниями, решениями руководства и территориальными сдвигами, все это написано строго с точки зрения Хань.

Городище Баянбулаг в Монголии было впервые обнаружено в 1957 году, но масштабные раскопки проводились только в 2009 году, когда археологи обнаружили укрепленное сооружение, глиняную посуду, железные инструменты, бронзовые арбалетные замки, железные алебарды, монеты и глиняную печать с клеймом ханьского чиновника.

Эти находки позволяют предположить, что это место могло быть построено империей Хань в 104 г. до н. э. и упоминается в исторических записях как Шоусянчэн или «Укрепление для приема капитуляции».

В исторических записях не было зафиксировано никаких ссылок на 20 или более расчлененных скелетов, найденных на дне могильной ямы. Предыдущий остеологический анализ раскопок 2009 года выявил доказательства межличностного насилия, включая расчлененные конечности и следы казни. Некоторые люди были найдены в коленопреклоненных позах, что предполагает ритуальное обращение или казнь пленников.

Но кем они были? Неопределенность относительно личностей и принадлежности воинов, похороненных в местах боевых захоронений, сохраняется из-за отсутствия прямых доказательств.

Достижения в области биотехнологий теперь позволяют извлекать древнюю ДНК и изотопы из остатков зубов скелетов, с помощью методов реконструкции индивидуального происхождения, региональных практик вербовки и даже пищевых привычек солдат.

В исследовании «Биоархеологические перспективы древней войны Хунну-Хань: взгляд из памятника железного века Баянбулаг», опубликованном в журнале Journal of Archaeological Science, исследователи применили междисциплинарный подход для определения происхождения и личности людей, похороненных на памятнике Баянбулаг, по их зубам.

Анализ объединил секвенирование древней ДНК, тестирование изотопов стронция и анализ стабильных изотопов углерода, чтобы опираться на предыдущие остеологическую и археологическую оценку.

Геномный анализ древней ДНК из 14 образцов зубов подтвердил, что все люди были мужчинами, причем 11 имели достаточное покрытие для детальной оценки происхождения. 11 были генетически согласованы с древними и современными популяциями ханьцев из Северного Китая.

Гаплогруппы Y-хромосомы O2a2b1a1a-F8, O2a2b1a2-F114 и Q1a1a1a-M120 указали на прямые связи с популяциями в бассейне реки Хуанхэ. Митохондриальная ДНК показала разнообразные материнские линии, что также наблюдается в современных популяциях хань.

Анализ изотопов стронция зубной эмали подтвердил, что люди не произошли из Монголии. Измеренные значения 87Sr/86Sr тесно совпали с изотопными сигнатурами из Северного Китая, в частности с плато Ордос и Центральных равнин, что позволяет предположить, что люди родились и выросли за пределами Монгольского нагорья. И, возможно, в конечном итоге были казнены в Монголии.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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