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Число погибших в результате землетрясения в Мьянме возросло до 694 человек, - СМИ

CentralAsia (CA) -  Число погибших в результате землетрясения в Мьянме возросло по меньшей мере до 694 человек, сообщает CNN со ссылкой на военную хунту страны.

Кроме того 1670 получили ранения.

Данные касались только региона Мандалай в центре страны, близкого к эпицентру землетрясения.

Хунта заявила, что в регионе Мандалай 68 человек пропали без вести.

28 марта в Таиланде и Мьянме произошло землетрясение. Первый толчок магнитудой 7,7 произошел в 16 км от мьянманского города Сикайн на глубине 10 км. Спустя несколько минут было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 6,9.

В Мьянме объявлено чрезвычайное положение (ЧП). Разрушен мост длиной более 1 км над рекой Иравади, соединяющий Сикайн с пригородом Мандалая. Частично разрушен исторический дворец Мандалай середины XIX века. Eleven Group Media сообщает также о разрушениях в аэропортах Мандалая и Нейпьидо.

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