Последствия сильного землетрясения в Юго-Восточной Азии. Фото
- Азия и мир, происшествия
- 11:38, 29 марта 2025
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Спасатели оцепили территорию вокруг рухнувшего здания в Бангкоке
CentralAsia (CA) - В пятницу в Мьянме произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7, толчки ощущались по всему Таиланду, а также в близлежащих китайских провинциях.
Землетрясение спровоцировало обрушение зданий в Таиланде, где власти объявили «зону чрезвычайного положения» в столице Бангкоке. В пятницу власти спешили спасти десятки людей, которые, как полагают, оказались в ловушке под обломками строящейся высотки в городе.
CNN опубликовал фотографии результатов землетрясения.
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