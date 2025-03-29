экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Последствия сильного землетрясения в Юго-Восточной Азии. Фото
Спасатели оцепили территорию вокруг рухнувшего здания в Бангкоке
Спасатели оцепили территорию вокруг рухнувшего здания в Бангкоке

CentralAsia (CA) -  В пятницу в Мьянме произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7, толчки ощущались по всему Таиланду, а также в близлежащих китайских провинциях.

Землетрясение спровоцировало обрушение зданий в Таиланде, где власти объявили «зону чрезвычайного положения» в столице Бангкоке. В пятницу власти спешили спасти десятки людей, которые, как полагают, оказались в ловушке под обломками строящейся высотки в городе.

CNN опубликовал фотографии результатов землетрясения.

 

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com