Шавкат Мирзиеев вылетел в Алматы с рабочим визитом
CentralAsia (KZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 29 марта вылетел в Алматы с рабочим визитом.
Как сообщает пресс-служба президента РУз, визит состоится по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Лидеры двух стран проведут неформальную встречу, в ходе которой рассмотрят актуальные вопросы узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также международной и региональной повестки.
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