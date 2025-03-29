Шавкат Мирзиеев вылетел в Алматы с рабочим визитом

CentralAsia (KZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 29 марта вылетел в Алматы с рабочим визитом.

Как сообщает пресс-служба президента РУз, визит состоится по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Лидеры двух стран проведут неформальную встречу, в ходе которой рассмотрят актуальные вопросы узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также международной и региональной повестки.

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