Госдеп США официально уведомил Конгресс о фактическом роспуске USAID, - CNN

CentralAsia (CA) - Государственный департамент США 28 марта официально уведомил Конгресс о том, что фактически распускает Агентство США по международному развитию и передает часть его функций в ведение департамента. Об этом сообщает CNN.

Госдепартамент заявил, что реорганизация будет завершена к 1 июля, что станет «похоронным звоном» для USAID.

Ожидается, что закрытие агентства, созданного Конгрессом без участия законодательной власти, повлечет за собой правовые проблемы.

Администрация Трампа обвинила USAID в неэффективном управлении деньгами налогоплательщиков и финансировании зарубежных программ, которые не отвечают интересам США. Действующие и бывшие сотрудники USAID и эксперты по оказанию помощи возражают, что агентство, хотя и несовершенно, удовлетворяет жизненно важные гуманитарные потребности и укрепляет мягкую силу Америки.

В первые недели своего пребывания у власти администрация Трампа приняла решение расформировать USAID и заморозить почти всю иностранную помощь в ожидании обзора этих программ. С тех пор тысячи сотрудников USAID были уволены или отправлены в отпуск, а миллиарды долларов по контрактам на оказание помощи были аннулированы. Согласно другому уведомлению агентства Конгрессу, по состоянию на прошлую неделю на работе оставалось менее 900 сотрудников USAID.

Сокращение агентства вызвало судебные иски со стороны гуманитарных организаций и сотрудников USAID, некоторые из которых описывали мучительные поездки домой из-за границы, расходы на которые им не возместили.

Позднее федеральный апелляционный суд пока дал добро на расформирование агентства администрацией Трампа.

Программы USAID, которым разрешено продолжать работу в рамках Госдепартамента, включают «гуманитарную помощь, глобальные функции здравоохранения, стратегические инвестиции и ограниченные программы национальной безопасности», согласно уведомлению USAID Конгрессу, полученному CNN. Работа по развитию, проводимая региональными бюро USAID по всему миру, будет передана соответствующим региональным бюро Госдепартамента, говорится в уведомлении.

«Другие функции, вероятно, будут в значительной степени дублировать существующие функции и возможности Департамента и будут исключены в рамках плана реструктуризации», — говорится в уведомлении.