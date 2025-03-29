Число погибших в результате землетрясения в Мьянме превысило 800 человек

CentralAsia (CA) - Число погибших в результате землетрясения в Мьянме превысило 800 человек, сообщает издание Myanmar Now.

Число погибших в результате разрушительного землетрясения магнитудой 7,7, произошедшего в Мьянме в пятницу, продолжает расти. Спасательные операции продолжаются.

Землетрясение произошло к западу от второго по величине города Мьянмы Мандалая. Его воздействие ощущалось в ряде крупных городских центров.

По первоначальным данным, число погибших составило 144 человека, однако после прибытия лидера военной хунты Мьянмы старшего генерала Мин Аунг Хлайнга в Мандалай в субботу утром были опубликованы пересмотренные данные: число погибших составило 808 человек, еще 2400 получили ранения.

Ожидается, что эти цифры продолжат расти на фоне продолжающихся поисково-спасательных операций, при этом есть опасения, что под завалами все еще остается гораздо больше людей.