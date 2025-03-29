В результате землетрясения в Бангкоке погибло 10 человек
- Азия и мир, происшествия
- 13:20, 29 марта 2025
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Спасатели оцепили территорию вокруг рухнувшего здания в Бангкоке
CentralAsia (CA) - В результате землетрясения в Бангкоке погибло 10 человек, 16 получили ранения и 101 человек пропал без вести. Об этом сообщает Khaosod со ссылкой на Бангкокский центр управления чрезвычайными ситуациями.
В пятницу в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7. Толчки ощущались во многих районах Таиланда.
В Бангкоке разрушилось строящееся здание Счетной палаты. Сотрудники полиции и спасательные подразделения все еще пытаются найти и спасти жизни рабочих.
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