МВФ одобрил выделение Украине 400 млн долларов

- Азия и мир, экономика
- 14:55, 29 марта 2025
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CentralAsia (CA) - Совет директоров МВФ завершил седьмой обзор соглашения в рамках механизма расширенного кредитования для Украины, что позволило выделить Украине около 400 млн долларов США, которые будут направлены на поддержку бюджета.
Это доведет общие выплаты в рамках поддерживаемой МВФ программы до 10,1 млрд долларов США.
Как говорится в сообщении МВФ, экономика Украины остается устойчивой, а показатели остаются высокими, несмотря на сложные условия. Власти выполнили все количественные критерии эффективности на конец декабря и непрерывные критерии, предварительные действия для этого обзора и большинство структурных контрольных показателей.
Программа помощи была одобрена 31 марта 2023 года и является частью международного пакета поддержки на общую сумму 148,8 млрд долларов США.
«Поддерживаемая МВФ программа Украины помогает закреплять политику, которая поддерживает фискальную, внешнюю и макрофинансовую стабильность в период исключительно высокой неопределенности», - говорится в сообщении.