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МВФ одобрил выделение Украине 400 млн долларов

CentralAsia (CA) -  Совет директоров МВФ завершил седьмой обзор соглашения в рамках механизма расширенного кредитования для Украины, что позволило выделить Украине около 400 млн долларов США, которые будут направлены на поддержку бюджета.

Это доведет общие выплаты в рамках поддерживаемой МВФ программы до 10,1 млрд долларов США.

Как говорится в сообщении МВФ, экономика Украины остается устойчивой, а показатели остаются высокими, несмотря на сложные условия. Власти выполнили все количественные критерии эффективности на конец декабря и непрерывные критерии, предварительные действия для этого обзора и большинство структурных контрольных показателей.

Программа помощи была одобрена 31 марта 2023 года и является частью международного пакета поддержки на общую сумму 148,8 млрд долларов США.

«Поддерживаемая МВФ программа Украины помогает закреплять политику, которая поддерживает фискальную, внешнюю и макрофинансовую стабильность в период исключительно высокой неопределенности», - говорится в сообщении.

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