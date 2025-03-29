На юге Казахстана неустойчивая погода: дожди, в горах снег

CentralAsia (KZ) - В ближайшие дни обширный антициклон сохранит свое влияние на северные, восточные, центральные регионы Казахстана, здесь ожидается ясная солнечная погода. Об этом сообщает Казгидромет.

На западе, юге страны фронтальные разделы обусловят неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, в горных районах юга, юго-востока ожидаются осадки в виде дождя и снега, а также туман, усиление ветра. На юго-западе страны прогнозируется пыльная буря.

Температурный фон:

На западе страны повышение ночью от -3…+5 до +5…+15, днем +10…+18 до +12…+25.

На северо-западе повышение температуры воздуха ночью от -5…+5 до +1…+8, днем от +10…+16 до +10…+20.

На севере ночью -6…+3, днем +7…+15.

В центре страны небольшое повышение температуры ночью от -1…-9 до +5…+2, днем от +4…+12 до +7…+15.

На востоке ночью -2…-15, днем повышение от +5…+15 до +10….+18.

На юге ночью 0…+5, днем повышение от +12…+18 до +17…+22.

На юго-востоке ночью -10…+3, днем повышение от +7…+15 до +12…+22.

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