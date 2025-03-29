Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Казахстан

CentralAsia (KZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Казахстан, сообщает Акорда.

В аэропорту Алматы его встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Лидеры двух стран проведут неформальную встречу, в ходе которой рассмотрят актуальные вопросы узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также международной и региональной повестки, а также посетят ряд объектов города.

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