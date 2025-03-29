экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Казахстан

CentralAsia (KZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Казахстан, сообщает Акорда. 

В аэропорту Алматы его встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Лидеры двух стран проведут неформальную встречу, в ходе которой рассмотрят актуальные вопросы узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также международной и региональной повестки, а также посетят ряд объектов города.

 

 

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com