Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Казахстан
CentralAsia (KZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Казахстан, сообщает Акорда.
В аэропорту Алматы его встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Лидеры двух стран проведут неформальную встречу, в ходе которой рассмотрят актуальные вопросы узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также международной и региональной повестки, а также посетят ряд объектов города.
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