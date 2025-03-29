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На западе Казахстана пресечен канал незаконной миграции

CentralAsia (KZ) -  Департамент Комитета национальной безопасности по Актюбинской области пресек канал нелегальной миграции, организованный местным жителем.

Как сообщает КНБ, в ходе расследования выявлена схема, позволившая более 120 иностранным гражданам легализоваться на территории страны в обход законодательства, путем фиктивного трудоустройства и прописки по месту жительства.

Решением суда г.Актобе организатор привлечен к уголовной ответственности по части 1 статьи 394 УК и приговорен к одному году ограничения свободы.

Незаконно полученные иностранцами разрешения на временное проживание в Казахстане аннулированы.

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