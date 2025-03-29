До +25 градусов тепла ожидается в Алматы на следующей неделе

CentralAsia (KZ) - На следующей неделе ожидается повышение температуры до 25 градусов, но к пятнице снова пойдут дожди. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на «Казгидромет».

По информации ведущего инженера-синоптика филиала РГП «Казгидромет» по Алматы и Алматинской области Даулета Кисебаева, с 29 марта по 4 апреля воздух в городе значительно прогреется. Столбик термометра ночью достигнет +10 градусов.

Как отметил специалист, в ближайшие выходные в мегаполисе сохранится неустойчивый характер погоды, что обусловлено прохождением атмосферных фронтальных разделов по территории Алматы. Позже погода восстановится.

«На западе, юге страны фронтальные разделы обусловят неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, в горных районах юга, юго-востока ожидаются осадки в виде дождя и снега, а также туман, усиление ветра. На юго-западе страны прогнозируется пыльная буря. На юго-востоке ночью до -10…+3, днем повышение температуры от +7…+15 до +12…+22», – отмечается в прогнозе.

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