В Узбекистане в честь Рамазан айта помиловали 488 человек

- Узбекистан, общество
- 18:34, 29 марта 2025
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане помилованы 488 человек, отбывающих наказания за совершение преступлений. Об этом сообщает пресс-служба президента РУз.
Президент Шавкат Мирзиеев подписал указ «О помиловании группы лиц, отбывающих срок наказания, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления».
Из числа помилованных 100 лиц полностью освобождены от отбывания основного наказания, 268 лиц освобождены от отбывания наказания условно-досрочно, назначенное в отношении 34 лиц наказание заменено более мягким. Кроме того, сокращены сроки наказания в виде лишения свободы, назначенные в отношении 86 лиц.
Среди помилованных:
- 17 граждан иностранных государств,
- 37 женщин,
- 37 мужчин старше 60 лет,
- 167 лиц в возрасте до 30 лет (из них, 1 несовершеннолетний),
- 5 лиц, участвовавших в деятельности запрещенных организаций.