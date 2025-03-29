В Узбекистане в честь Рамазан айта помиловали 488 человек

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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане помилованы 488 человек, отбывающих наказания за совершение преступлений. Об этом сообщает пресс-служба президента РУз.

Президент Шавкат Мирзиеев подписал указ «О помиловании группы лиц, отбывающих срок наказания, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления».

Из числа помилованных 100 лиц полностью освобождены от отбывания основного наказания, 268 лиц освобождены от отбывания наказания условно-досрочно, назначенное в отношении 34 лиц наказание заменено более мягким. Кроме того, сокращены сроки наказания в виде лишения свободы, назначенные в отношении 86 лиц.

Среди помилованных:

- 17 граждан иностранных государств,

- 37 женщин,

- 37 мужчин старше 60 лет,

- 167 лиц в возрасте до 30 лет (из них, 1 несовершеннолетний),

- 5 лиц, участвовавших в деятельности запрещенных организаций.