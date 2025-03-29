Миссия МОТ выявила использование принудительного труда в Туркменистане во время сбора хлопка

CentralAsia (TM) - Осенью 2024 года 40 специалистов Международной организации труда (МОТ) проводили в Туркменистане независимый мониторинг найма работников и условий труда при сборе хлопка. Они побывали во всех пяти велаятах страны, где посетили в общей сложности 472 хлопковых поля, поговорили с 1762 сборщиками и 472 фермерами.

Также наблюдатели посетили 379 государственных учреждений, где опросили 2047 сотрудников и 385 руководителей. По результатам мониторинга был подготовлен доклад. Turkmen.news собрал ключевые моменты.

Об ограничениях и проблемах при сборе данных

Наблюдатели МОТ не смогли посетить 27 фермерских хозяйств и 17 государственных учреждений и госпредприятий, так как руководители отказались дать на то согласие;

Данные по трем фермерским хозяйствам и одному государственному учреждению были исключены из результатов исследования из-за проблем, связанных с вмешательством в процесс сбора данных. 23% посещений были связаны с некоторыми элементами вмешательства;

В ходе мониторинга поднимались очень непростые вопросы, такие как детский труд и принудительный труд. Несмотря на применение протоколов по обеспечению конфиденциальности, неприкосновенности частной жизни и защиты респондентов от негативных последствий, некоторые лица неохотно делились информацией;

Для Туркменистана не характерно проведения масштабных исследований при участии неправительственных организаций, что создавало дополнительные проблемы в процессе сбора данных.

О принудительном труде бюджетников

20% фермеров признали, что в 2024 году бюджетники собирали хлопок на их полях;

12% фермеров сообщили, что хлопок собирал технический персонал, в том числе уборщицы школ, детских садов и медицинских учреждений;

10,3% фермеров сообщили об участии учителей в сборе хлопка на их фермах. Далее следуют воспитатели детских садов (8%), медсестры (7%) и врачи (7%);

12% государственных служащих, прошедших анкетирование, заявили, что привлекались к работам во время сбора урожая хлопка;

16% сотрудников государственных учреждений, задействованных в сборе хлопка, отметили, что наём осуществлялся их работодателем или органом государственной власти;

13% опрошенных работников госучреждений, задействованных в сборе, рассказали о требовании выплатить определенную сумму в случае отказа от выполнения работы самостоятельно;

10,8% сотрудников, сообщивших, что их коллеги собирали хлопок, отметили, что в случае отказа с их коллег потребовали бы денежную компенсацию;

16% руководителей государственных учреждений сообщили, что их сотрудники выходили на хлопковые поля;

5% опрошенных руководителей сообщили, что они сами непосредственно отправляли сотрудников на сбор хлопка.

О последствиях за отказ от сбора хлопка

31% опрошенных сотрудников госучреждений, задействованных в сборе урожая хлопка в 2024 году, отметили, что они столкнулись бы, по крайней мере, с одним негативным последствием в случае отказа от сбора хлопка;

12% сборщиков хлопка сообщили как минимум об одном последствии за отказ от сбора хлопка;

13% сборщиков, чье основное место работы не связано с сельским хозяйством, сообщили, что в случае отказа они могли потерять работу;

12% упомянули лишение заработной платы или других льгот;

Среди других последствий: потеря уважения в обществе (9%), лишение заработной платы на основном месте работы в госучреждении (8%), лишение социальных льгот (7%), угрозы насилия по отношению к ним и членам их семей (3%) и другие последствия (5%);

Даже при отсутствии явных угроз или штрафов многие люди считали, что они вынуждены согласиться собирать хлопок. По мнению представителей Комитета экспертов МОТ, подразумеваемые или скрытые угрозы применения санкций можно рассматривать в качестве мер «психологического принуждения».

О детском труде

В июле 2024 года Министерство труда и социальной защиты населения выпустило Приказ о пересмотре перечня работ и профессий с вредными и опасными условиями труда, в соответствии с которым сбор хлопка стал опасным видом работ для детей в возрасте до 18 лет. Запрет на участие детей до 18 лет в сборе хлопка является важнейшим политическим шагом в борьбе с детским трудом. Тем не менее и респонденты, и сами иностранные наблюдатели подтвердили присутствие детей на хлопковых полях.

17% фермеров сообщили об участии детей в сборе хлопка на своих фермах;

14% сотрудников госучреждений и 11% сборщиков хлопка рассказали о том, что они работали на полях, где также находились дети;

Наблюдатели МОТ также подтвердили участие детей в сборе хлопка во всех регионах в 23% фермерских хозяйств, которые они посетили;

Это явление может быть связано со структурными факторами в сельских районах, такими как социальные нормы, уровень дохода и заработной платы сборщиков хлопка, уровень бедности, система сдельной оплаты труда, отсутствие социальной защиты, неформальная занятость, неэффективное правоприменение и надзор и др.

Другие важные данные

Более 90% процентов сборщиков хлопка составляют женщины;

Сборщики хлопка работают в среднем по 8,4 часа в день, но рабочее время 25% работников превышает 9 часов в день, а рабочий день некоторых из них еще длиннее. Продолжительное время работы, особенно в условиях экстремальной жары, повышает риски теплового стресса, обезвоживания и проблем со здоровьем в долгосрочной перспективе. Для защиты работников, отмечают эксперты МОТ, следует на законодательном уровне установить обязательные регулярные перерывы в самое жаркое время суток, что сделает условия труда более справедливыми и безопасными;

78,4% сборщиков хлопка не заключают контракт в письменной форме. Отсутствие официального договора напрямую влияет на размер вознаграждения, социальный пакет и условия прекращения трудовых отношений. В отсутствие контрактов работникам чаще приходится соглашаться на условия труда, устанавливаемые на усмотрение работодателей, что может привести к использованию детского и принудительного труда;

Только 40% опрошенных сборщиков хлопка получают средства индивидуальной защиты первой необходимости, такие как перчатки, фартуки и маски, что означает, что 60% работников не обеспечены должной защитой;

8% работников сообщили о негативном влиянии работы на полях на свое здоровье, при этом 41% из них испытывают головные боли, боли в шее и суставах, у 33% наблюдалось головокружение или потеря сознания, у 10% были трудности с дыханием или кашель, и ещё 10% упомянули другие проблемы;

91% респондентов сообщили о том, что фермеры предлагают им достаточно воды и чая. Тем не менее 9% работников считают, что их потребности в питьевой воде не удовлетворены;

38% сборщиков хлопка отметили, что фермеры не обеспечивают питание, достаточное для удовлетворения их потребностей;

В 2024 году уже 71% сборщиков получали больше одного маната за один килограмм хлопка. Годом ранее лишь 12% получали более одного маната. Эксперты МОТ считают это существенным изменением и возможностью быстрого улучшения условий труда значительного числа работников. Если сборщики хлопка будут получать как минимум 1,2 маната за килограмм собранного хлопка, их средняя заработная плата достигнет национального минимального размера оплаты труда. При этом, отмечают эксперты, минимальной заработной платы недостаточно для покрытия среднедушевых расходов домашних хозяйств. Для обеспечения прожиточного минимума работников минимальный размер оплаты труда должен быть равен примерно 1512 манатов в месяц, что соответствует 1,3 маната за килограмм собранного хлопка.

В целом, эксперты МОТ позитивно оценивают усилия правительства Туркменистана по искоренению принудительного труда во время сбора хлопка, отмечая достигнутый за относительно короткий срок прогресс по некоторым направлениям. При этом эксперты подчеркивают, что из-за отсутствия эффективной системы контроля и обеспечения соблюдения норм все еще сохраняются риски, связанные с принудительным трудом, денежными штрафами за отказ от работы и детским трудом.