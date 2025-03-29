Казахстан получил первую лицензию на зимние Олимпийские игры-2026

CentralAsia (KZ) - Фигуристка Софья Самоделкина дебютировала на чемпионате мира и вошла в топ-20 лучших, обеспечив Казахстану первую олимпийскую лицензию на Игры-2026 в Милане, передает Kazinform.

В Бостоне, где проходило мировое первенство, казахстанская спортсменка вышла в произвольную программу, став одной из 24 фигуристок, боровшихся за олимпийские квоты.

Это первый случай за шесть лет, когда Казахстан получил шанс вновь побороться за медали в женском одиночном катании.

В произвольной программе казахстанка набрала 117,78 балла. В сумме у Самоделкиной 181,36. Этот результат позволил ей занять итоговое 14-е место.

Победу одержала американка Алиса Лью — 222,97. Второе место заняла Каори Сакамото (Япония) — 217,98. Замкнула тройку лучших Монэ Тиба (Япония) — 215, 24.

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