Президенты Казахстана и Узбекистана осмотрели горнолыжный кластер Алматы

CentralAsia (KZ) - Президенты Казахстана Касым-Жомат Токаев и Узбекистана Шавкат Мирзиеев осмотрели горнолыжный кластер Алматы, сообщает Акорда.

Аким города Ерболат Досаев показал главам государств Казахстана и Узбекистана знаковые вершины Заилийского Алатау и рассказал об истории создания плотины «Медеу» в Малом Алматинском ущелье. Также были продемонстрированы популярные среди зарубежных и местных альпинистов и туристов маршруты.

Затем Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев заслушали доклад акима о крупнейшем горнолыжном курорте Казахстана «Шымбулак». В настоящее время здесь функционирует 5 канатных дорог, общая протяженность трасс для катания составляет 25 км. В прошлом году «Шымбулак» посетили 1,4 млн человек.

Президентам также представили перспективы дальнейшего развития Алматинского горного кластера. Планируется расширение существующих горнолыжных трасс на «Шымбулаке» путем увеличения их длины на 56 км, а также создание новой инфраструктуры протяженностью 65 км.\

⇳

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения