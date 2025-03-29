В Алматы прошла неформальная встреча президентов Узбекистана и Казахстана

CentralAsia (KZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели неформальную встречу в городе Алматы. Об этом сообщила пресс-служба президента РУз.

Были рассмотрены вопросы последовательного углубления узбекско-казахстанских отношений добрососедства, стратегического партнерства и союзничества.

Главы государств отметили уровень узбекско-казахстанского многопланового сотрудничества.

Как сообщает пресс-служба президента РУз, объемы товарооборота выросли на 14 процентов с начала года, сформирован портфель инвестиционных проектов на сумму более 4 миллиардов долларов, развиваются межрегиональные связи и культурно-гуманитарный обмен.

Главы государств заслушали отчеты заместителей премьер-министров Узбекистана и Казахстана о принимаемых мерах по наращиванию взаимной торговли, продвижению проектов кооперации ведущих предприятий в машиностроении, электротехнической, нефтегазовой, текстильной, аграрной и других приоритетных отраслях.

Президенты дали поручения по формированию долгосрочной программы промышленной кооперации, ускорению реализации инфраструктурных проектов регионального значения.

Состоялся обмен мнениями по региональной повестке, включая подготовку к центральноазиатским саммитам, которые пройдут в Узбекистане в ближайшие месяцы.

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