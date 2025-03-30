В Стамбуле сотни тысяч людей вышли на митинг против ареста мэра Экрема Имамоглу

CentralAsia (CA) - Сотни тысяч людей собрались в Стамбуле, чтобы выразить протест против ареста мэра города Экрема Имамоглу. Об этом пишет euronews.

Митинг был созван Республиканской народной партией (РНП) Имамоглу, которая призвала людей выйти на улицы по всей Турции в знак протеста против его ареста, назвав его политически мотивированным.

Имамоглу, которого многие считают главным политическим соперником президента Реджепа Тайипа Эрдогана, правящего 22 года, был заключен в тюрьму 23 марта в ожидании суда по обвинению в коррупции.

В тот же день он был избран кандидатом от РНП на президентских выборах 2028.

Правительство настаивает на том, что судебная система является независимой и свободной от политического вмешательства.

Министр внутренних дел Али Ерликая заявил, что с момента первого задержания Имамоглу 19 марта после массовых протестов было арестовано около 1900 человек.

Власти также ужесточили меры по освещению событий в СМИ, арестовав за пять дней 13 турецких журналистов, депортировав корреспондента BBC и арестовав шведского репортера, прилетевшего в Стамбул для освещения беспорядков.

Лидер оппозиции и глава РНП Озгюр Озель заявил, что планирует сделать субботние митинги еженедельными в городах по всей Турции, а в Стамбуле они будут проводиться каждую среду.

Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) заявил, что в митинге участвовало 2,2 млн человек.

Турецкое управление полиции сообщило, что в акции приняли 150 тыс. человек. Там уточнили, что общая площадь парка Малтепе составляет около 90 тысяч квадратных метров, а максимальная вместимость — 450 тысяч человек. «А если люди будут стоять комфортно, то парк вместит 90 тысяч граждан», — говорится в сообщении.