В Стамбуле сотни тысяч людей вышли на митинг против ареста мэра Экрема Имамоглу

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- 9:38, 30 марта 2025
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CentralAsia (CA) - Сотни тысяч людей собрались в Стамбуле, чтобы выразить протест против ареста мэра города Экрема Имамоглу. Об этом пишет euronews.
Митинг был созван Республиканской народной партией (РНП) Имамоглу, которая призвала людей выйти на улицы по всей Турции в знак протеста против его ареста, назвав его политически мотивированным.
Имамоглу, которого многие считают главным политическим соперником президента Реджепа Тайипа Эрдогана, правящего 22 года, был заключен в тюрьму 23 марта в ожидании суда по обвинению в коррупции.
В тот же день он был избран кандидатом от РНП на президентских выборах 2028.
Правительство настаивает на том, что судебная система является независимой и свободной от политического вмешательства.
Министр внутренних дел Али Ерликая заявил, что с момента первого задержания Имамоглу 19 марта после массовых протестов было арестовано около 1900 человек.
Власти также ужесточили меры по освещению событий в СМИ, арестовав за пять дней 13 турецких журналистов, депортировав корреспондента BBC и арестовав шведского репортера, прилетевшего в Стамбул для освещения беспорядков.
Лидер оппозиции и глава РНП Озгюр Озель заявил, что планирует сделать субботние митинги еженедельными в городах по всей Турции, а в Стамбуле они будут проводиться каждую среду.
Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) заявил, что в митинге участвовало 2,2 млн человек.
Турецкое управление полиции сообщило, что в акции приняли 150 тыс. человек. Там уточнили, что общая площадь парка Малтепе составляет около 90 тысяч квадратных метров, а максимальная вместимость — 450 тысяч человек. «А если люди будут стоять комфортно, то парк вместит 90 тысяч граждан», — говорится в сообщении.