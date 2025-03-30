Число погибших в результате землетрясения в Мьянме возросло до 1644 человек

CentralAsia (CA) - В результате мощного землетрясения в Мьянме погибли 1644 человека, 3408 получили ранения, а 139 числятся пропавшими без вести. Об этом пишет «Синьхуа» со ссылкой на Государственный административный совет Мьянмы.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло 29 марта. Наиболее пострадавшими регионами оказались Мандалай, Баго, Магуэй, северо-восточный штат Шан, Сагайн и Нейпьидо.

Председатель государственного совета администрации Мьянмы старший генерал Мин Аунг Хлаинг прибыл в Мандалай на вертолете в субботу утром, чтобы осмотреть серьезно пострадавший район.

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