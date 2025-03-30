экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Число погибших в результате землетрясения в Мьянме возросло до 1644 человек

CentralAsia (CA) -  В результате мощного землетрясения в Мьянме погибли 1644 человека, 3408 получили ранения, а 139 числятся пропавшими без вести. Об этом пишет «Синьхуа» со ссылкой на Государственный административный совет Мьянмы. 

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло 29 марта. Наиболее пострадавшими регионами оказались Мандалай, Баго, Магуэй, северо-восточный штат Шан, Сагайн и Нейпьидо.

Председатель государственного совета администрации Мьянмы старший генерал Мин Аунг Хлаинг прибыл в Мандалай на вертолете в субботу утром, чтобы осмотреть серьезно пострадавший район.

 

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com