Cуд в Нью-Йорке временно заблокировал распоряжение Трампа закрыть «Голос Америки»

CentralAsia (CA) - Федеральный судья приостановил на 21 день вступление в силу распоряжения администрации Трампа по ликвидации американской международной вещательной компании «Голос Америки». Об этом пишет euronews.

Иск в суд подали сотрудники медиа и профсоюзы. Они заявили, что действия властей нарушают права журналистов на свободу слова.

Как отмечает Reuters, в решении суда нет требования о возобновлении вещания, но вводится запрет на увольнение сотрудников до завершения разбирательства. Суду предстоит определить, было ли закрытие Голос Америки «произвольным».

Судья Джеймс Пол Оеткен запретил Агентству США по глобальным медиа (USAGM), которое управляет «Голосом Америки», увольнять более 1200 журналистов, инженеров и других сотрудников после того, как президент Дональд Трамп распорядился сократить его финансирование.

Оеткен издал временный приказ, запрещающий агентству «любые дальнейшие попытки увольнения, сокращения штатов, предоставления отпусков или увольнений» сотрудников или подрядчиков, а также закрывать любые офисы или требовать от сотрудников за рубежом возвращаться в США.

Приказ также не позволяет USAGM прекращать грантовое финансирование других своих вещательных организаций, включая Радио Свободная Европа/Радио Свобода, Радио Свободная Азия и Радио Свободный Афганистан.

В четверг агентство заявило, что восстанавливает финансирование Радио Свободная Европа после того, как решения судьи в Вашингтоне.

Трамп и другие республиканцы обвиняют «Голос Америки» в «левацкой предвзятости» и неспособности транслировать «проамериканские» ценности на свою мировую аудиторию, несмотря на то что конгресс обязал его выступать в качестве внепартийной новостной организации.

«Голос Америки» прекратил вещание вскоре после того, как 14 марта Трамп издал указ о сокращении финансирования USAGM и еще шести не связанных с ним федеральных организаций в рамках своей кампании по сокращению правительства и приведению его в соответствие со своей политической программой.