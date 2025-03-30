Повышение тарифов на газ и электроэнергию в Узбекистане отложили до мая

CentralAsia (UZ) - Новые тарифы на газ и электроэнергию вступят в силу на месяц позже — с 1 мая. Это предусмотрено постановлением Кабинета министров от 28 марта. Информацию «Газете.uz» подтвердил пресс-секретарь премьер-министра Узбекистана Бекзод Хидоятов.

Президент Шавкат Мирзиеев поручил отложить повышение тарифов.

Ранее второй этап повышения тарифов планировался с 1 апреля. Это было предусмотрено постановлением правительства от 16 апреля 2024 года. В документ внесены соответствующие изменения.

Первый этап повышения был в мае прошлого года, тогда же были введены социальные нормы потребления. Базовая (в рамках соцнормы) стоимость 1 кВт·ч электроэнергии для населения выросла с 295 до 450 сумов (+52,5%), 1 кубометра газа — с 380 до 650 сумов (+71%). При росте объёмов потребления тариф возрастает в разы.

С 1 мая базовый тариф на электроэнергию (в рамках 200 кВт·ч в месяц) увеличится на 33,3% — с 450 до 600 сумов, а на газ — на 53,8%, с 650 до 1000 сумов.