экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Бангкоке число погибших в результате землетрясения достигло 17 человек
Спасатели оцепили территорию вокруг рухнувшего здания в Бангкоке
Спасатели оцепили территорию вокруг рухнувшего здания в Бангкоке

CentralAsia (CA) -  В Бангкоке число погибших в результате землетрясения достигло 17 человек, сообщает издание Khaosod.

32 человек были ранены. 83 человека считаются пропавшими без вести. 

29 марта в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7. Толчки ощущались в Таиланде. 

В Бангкоке рухнуло строящееся 30-этажное здание. 

Кроме того, были повреждены несколько многоквартирных домов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com