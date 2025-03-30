В Бангкоке число погибших в результате землетрясения достигло 17 человек

Спасатели оцепили территорию вокруг рухнувшего здания в Бангкоке

CentralAsia (CA) - В Бангкоке число погибших в результате землетрясения достигло 17 человек, сообщает издание Khaosod.

32 человек были ранены. 83 человека считаются пропавшими без вести.

29 марта в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7. Толчки ощущались в Таиланде.

В Бангкоке рухнуло строящееся 30-этажное здание.

Кроме того, были повреждены несколько многоквартирных домов.