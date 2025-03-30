В Бангкоке число погибших в результате землетрясения достигло 17 человек
- Азия и мир, происшествия
- 11:51, 30 марта 2025
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Спасатели оцепили территорию вокруг рухнувшего здания в Бангкоке
CentralAsia (CA) - В Бангкоке число погибших в результате землетрясения достигло 17 человек, сообщает издание Khaosod.
32 человек были ранены. 83 человека считаются пропавшими без вести.
29 марта в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7. Толчки ощущались в Таиланде.
В Бангкоке рухнуло строящееся 30-этажное здание.
Кроме того, были повреждены несколько многоквартирных домов.
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