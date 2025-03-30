ВОЗ предлагает сократить штат из-за выхода США из организации

CentralAsia (CA) - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предлагает сократить численность штата и масштабы своей работы. Это связано с урезанием бюджета на 20% из-за сокращения финансирования со стороны США. Об этом пишет Reuters.

США вышли из ВОЗ после вступления Дональда Трампа на должность президента США. Он заявил, что глобальное агентство здравоохранения неправильно справилось с пандемией COVID-19 и другими международными кризисами в области здравоохранения. США являлись крупнейшим финансовым спонсором агентства ООН по здравоохранению, внося около 18% его общего финансирования.

Выход США усугубил кризис финансирования из-за сокращения государствами-членами расходов на развитие. Столкнувшись с разрывом в доходах почти в 600 миллионов долларов в этом году, ВОЗ предложила сократить свой бюджет на 2026-2027 годы на 21% с 5,3 миллиарда долларов США до 4,2 миллиарда долларов США.

ВОЗ сократит рабочие места на уровне высшего руководства в своей штаб-квартире в Женеве, Швейцария, хотя это коснется всех уровней и регионов.

Документы ВОЗ показывают, что более четверти из 9473 сотрудников этого учреждения ООН работают в Женеве.