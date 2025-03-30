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Власти Афганистана помиловали около 2500 заключенных в честь Ураза-байрама
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
// Фото МОМ.

CentralAsia (CA) -  Движение «Талибан» освободило 2463 заключенных из афганских тюрем, 3152 человека получили смягчение наказания. Решение принял лидер движения в Афганистане Хайбатулла Ахундзада, сообщает «Коммерсант».

Людей помиловали в честь исламского праздника Ураза-байрам. «Процедура освобождения заключенных в праздник... была разработана специально созданным комитетом под руководством генерального директора судебной инспекции Верховного суда»,— сообщили в суде.

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