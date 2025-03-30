Власти Афганистана помиловали около 2500 заключенных в честь Ураза-байрама
- Азия и мир, общество
- 12:04, 30 марта 2025
- Просмотров: 342
Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Движение «Талибан» освободило 2463 заключенных из афганских тюрем, 3152 человека получили смягчение наказания. Решение принял лидер движения в Афганистане Хайбатулла Ахундзада, сообщает «Коммерсант».
Людей помиловали в честь исламского праздника Ураза-байрам. «Процедура освобождения заключенных в праздник... была разработана специально созданным комитетом под руководством генерального директора судебной инспекции Верховного суда»,— сообщили в суде.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.