Власти Афганистана помиловали около 2500 заключенных в честь Ураза-байрама

Иллюстративное фото // Фото МОМ.

CentralAsia (CA) - Движение «Талибан» освободило 2463 заключенных из афганских тюрем, 3152 человека получили смягчение наказания. Решение принял лидер движения в Афганистане Хайбатулла Ахундзада, сообщает «Коммерсант».

Людей помиловали в честь исламского праздника Ураза-байрам. «Процедура освобождения заключенных в праздник... была разработана специально созданным комитетом под руководством генерального директора судебной инспекции Верховного суда»,— сообщили в суде.