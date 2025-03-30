В городах Дании прошли протесты из-за визита вице-президента США в Гренландию

CentralAsia (KZ) - В городах Дании Копенгагене и Орхусе 29 марта прошли акции протеста из-за заявлений и действий администрации США в отношении Гренландии. Об этом сообщает телерадиокомпания DR, отметив, что у посольства США в столице собрались до тысячи человек.

Демонстрация прошла на следующий день после того, как вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс и американская делегация посетили космическую базу Питуффик на северо-западе Гренландии, ранее известную как авиабаза Туле. Вэнс раскритиковал Данию за то, что она недостаточно делает для обеспечения безопасности в Арктике или благополучия местных жителей.

Во время своего визита Вэнс заявил, что Вашингтон планирует в будущем нарастить военное присутствие в Гренландии. Он подчеркнул, что США могут усилить контингент в ответ на растущее военное присутствие России и Китая в регионе. Вэнс подчеркнул право народа Гренландии на самоопределение, добавив, что США надеются на выбор острова в пользу партнерства с Вашингтоном, который «уважает их суверенитет и гарантирует безопасность».

Участники демонстраций выразили возмущение давлением Вашингтона, стремящегося усилить влияние на автономную территорию Дании. В Копенгагене протестующие держали флаги Гренландии и Дании, а также плакаты с лозунгами, включая «Гренландия не продается».

В Орхусе демонстранты также собрались в центре города, чтобы выразить протест против действий США и поддержать автономию Гренландии.

Гренландия была датской колонией до 1953 года, позже стала неотъемлемой частью Дании. В 1979 году Гренландия получила право на самоуправление, в то время как Дания сохранила контроль над внешней и оборонной политикой острова.

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