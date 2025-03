Китайские ученые выявили, что микропластик угрожает глобальной продовольственной безопасности

CentralAsia (KZ) - Китайские ученые выявили, что последствия загрязнения окружающей среды микропластиком негативно воздействует на фотосинтез, который является фундаментальным процессом, способствующим первичной продуктивности Земли и продовольственной безопасности. Об этом сообщает Синьхуа.

Результаты исследования ученых Института почвоведения Академии наук Китая и Нанкинского университета были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Микропластиком считаются частицы пластика размером менее 5 мм. Несмотря на осведомленность общественности об экологических рисках микропластика, о его воздействии на фотосинтез на уровне экосистем мало кто знает.

Исследователи изучили 3286 наблюдений из 157 исследований с использованием методов мета-анализа и машинного обучения, оценили глобальное снижение фотосинтеза, вызванное загрязнением окружающей среды микропластиком.

Результаты исследования показали, что микропластик снижает уровень фотосинтеза наземных растений, морских и пресноводных водорослей на 7,05-12,12 проц. Это равно ежегодному глобальному снижению производства основных сельскохозяйственных культур, включая рис, пшеницу и кукурузу, на 4,11-13,52 проц.

Согласно прогнозам, в водных экосистемах нарушения фотосинтеза, вызванные микропластиком, приведут к снижению чистой первичной продуктивности на 0,31-7,24 проц.

Исследование также выявило потенциальную стратегию смягчения последствий. Исследователи считают, что снижение уровня микропластика в окружающей среде на 13 проц. может привести к снижению потерей при фотосинтезе примерно на 30 проц.

Исследователи призвали к расширению сбора данных и дальнейшим полевым исследованиям, чтобы лучше понять механизмы, стоящие за нарушениями фотосинтеза, вызванными микропластиком.

