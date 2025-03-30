В начале апреля в Узбекистане воздух прогреется до +30 градусов

Узбекистан, погода

18:48, 30 марта 2025

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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане в начале апреля переменная облачность, без осадкой. Об этом сообщает Узгидромет. Прогноз погоды по областям: РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН, ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 1-2 апреля 25-30° тепла, 3 апреля 27-32° тепла. БУХАРСКАЯ, НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТИ Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 1-2 апреля 25-30° тепла, 3 апреля 27-32° тепла. ТАШКЕНТСКАЯ, САМАРКАНДСКАЯ, ДЖИЗАКСКАЯ, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура 1-2 апреля ночью 7-12° тепла, днем 22-27° тепла, 3 апреля ночью 10-15° тепла, днем 25-30° тепла. КАШКАДАРЬИНСКАЯ, СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 1-2 апреля 25-30° тепла, 3 апреля 27-32° тепла. АНДИЖАНСКАЯ, НАМАНГАНСКАЯ, ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТИ Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура 1-2 апреля ночью 7-12° тепла, днем 22-27° тепла, 3 апреля ночью 10-15° тепла, днем 25-30° тепла. ГОРНЫЕ РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКИ Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 1-2 апреля 13-18° тепла, 3 апреля 15-20° тепла. За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia