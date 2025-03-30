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В начале апреля в Узбекистане воздух прогреется до +30 градусов

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане в начале апреля переменная облачность, без осадкой. Об этом сообщает Узгидромет. 

Прогноз погоды по областям:

РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН, ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. 

Температура ночью 10-15° тепла, днем 1-2 апреля 25-30° тепла, 3 апреля 27-32° тепла.

БУХАРСКАЯ, НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТИ

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. 

Температура ночью 10-15° тепла, днем 1-2 апреля 25-30° тепла, 3 апреля 27-32° тепла.

ТАШКЕНТСКАЯ, САМАРКАНДСКАЯ, ДЖИЗАКСКАЯ, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. 

Температура 1-2 апреля ночью 7-12° тепла, днем 22-27° тепла, 3 апреля ночью 10-15° тепла, 

днем 25-30° тепла.

КАШКАДАРЬИНСКАЯ, СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. 

Температура ночью 10-15° тепла, днем 1-2 апреля 25-30° тепла, 3 апреля 27-32° тепла.

АНДИЖАНСКАЯ, НАМАНГАНСКАЯ, ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТИ

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. 

Температура 1-2 апреля ночью 7-12° тепла, днем 22-27° тепла, 3 апреля ночью 10-15° тепла, 

днем 25-30° тепла.

ГОРНЫЕ РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКИ

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. 

Температура ночью 2-7° тепла, днем 1-2 апреля 13-18° тепла, 3 апреля 15-20° тепла.

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