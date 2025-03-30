В начале апреля в Узбекистане воздух прогреется до +30 градусов

- Узбекистан, погода
- 18:48, 30 марта 2025
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане в начале апреля переменная облачность, без осадкой. Об этом сообщает Узгидромет.
Прогноз погоды по областям:
РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН, ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с.
Температура ночью 10-15° тепла, днем 1-2 апреля 25-30° тепла, 3 апреля 27-32° тепла.
БУХАРСКАЯ, НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТИ
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с.
Температура ночью 10-15° тепла, днем 1-2 апреля 25-30° тепла, 3 апреля 27-32° тепла.
ТАШКЕНТСКАЯ, САМАРКАНДСКАЯ, ДЖИЗАКСКАЯ, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с.
Температура 1-2 апреля ночью 7-12° тепла, днем 22-27° тепла, 3 апреля ночью 10-15° тепла,
днем 25-30° тепла.
КАШКАДАРЬИНСКАЯ, СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с.
Температура ночью 10-15° тепла, днем 1-2 апреля 25-30° тепла, 3 апреля 27-32° тепла.
АНДИЖАНСКАЯ, НАМАНГАНСКАЯ, ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТИ
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с.
Температура 1-2 апреля ночью 7-12° тепла, днем 22-27° тепла, 3 апреля ночью 10-15° тепла,
днем 25-30° тепла.
ГОРНЫЕ РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКИ
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с.
Температура ночью 2-7° тепла, днем 1-2 апреля 13-18° тепла, 3 апреля 15-20° тепла.