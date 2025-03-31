Монголия реализует крупные проекты по строительству водопровода с севера в Гоби

CentralAsia (MNG) -

Проекты водоснабжения «Хэрлэн-Тооно», «Орхон-Онги»

За последние 80 лет средняя температура в Монголии выросла на 2,25°C, что почти в два раза превышает средний мировой показатель. Согласно оценке опустынивания 2020 года, 76,9% общей площади земель Монголии — около 120,3 млн га — в той или иной степени затронуты опустыниванием.

Кроме того, за последние 30 лет поголовье скота утроилось, превысив пропускную способность пастбищ, что стало одной из основных причин опустынивания. Поэтому проекты, упомянутые в заголовке, очень важны.

В число 14 мегапроектов, включенных в программу действий правительства, входят водные проекты «Хэрлэн-Тооно», «Орхон-Онги». Для их реализации будет создана рабочая группа, состоящая из руководителей соответствующих министерств и ведомств, под руководством первого заместителя премьер-министра, министра экономики и развития Гантөмөр Лувсанням.

Исторически сложилось так, что на основании Постановления Совета Министров Монгольской Народной Республики от 10 июня 1976 года № 127 в 1977-1980 годах была разработана «Генеральная схема комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Хэрлэн».

Земляная плотина длиной 2400 метров и высотой 40 метров будет построена недалеко от горы Тооно в сомоне Дэлгэрхан аймака Хэнтий, в результате чего будет создано водохранилище емкостью 1,6 млрд кубометров. Это водохранилище позволит построить гидроэлектростанцию ​​мощностью 6-7 МВт, вырабатывающую 35-40 млн кВт·ч электроэнергии в год.

После образования озера ежегодно можно будет использовать для различных целей 120–130 миллионов кубометров воды.

Вода будет транспортироваться дважды по двойному мягкому железному трубопроводу длиной 235 км и диаметром 800 мм, чтобы попасть в промышленный парк Сайншанд.

Значимость проекта:

✅ Использует 5-9% стока реки Хэрлэн для полного удовлетворения потребностей в воде аймаков Хэнтий, Говьсумбэр, Дорноговь и Өмнөговь.

✅ Снижает выбросы парниковых газов на 30 000 тонн и борется с опустыниванием.

✅ Возрождает реку Онги и озеро Улаан, обеспечивая водой 29 200 человек и более 230 000 голов скота.

✅ Увеличивает влажность воздуха и почвы, улучшая запасы подземных вод!

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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