Обсуждены поправки к Закону о свободе СМИ Монголии: достижения и недостатки

CentralAsia (MNG) -

ЮНЕСКО и монгольский центр Globe International совместно провели обсуждение Закона о свободе СМИ Монголии в Министерстве иностранных дел Монголии 27 марта 2025 года.

В своем вступительном слове постоянный координатор ООН в Монголии Яап ван Хиерден отметил: «Монголия заслужила прочную репутацию благодаря своим демократическим ценностям, и Закон о свободе СМИ Монголии 1998 года стал важной вехой в обеспечении независимости прессы и защите свободы выражения мнений. Однако в связи с быстрыми изменениями в медиа-ландшафте, вызванными цифровой трансформацией, социальными сетями и меняющимся экономическим и политическим давлением, возникла острая необходимость в адаптации правовой базы к современным вызовам. В этом контексте парламент Монголии инициировал пересмотр Закона 1998 года, чтобы привести его в соответствие с международными стандартами и передовой практикой. ООН твердо убеждена, что этот новый Закон о СМИ должен защищать журналистскую независимость, предотвращать необоснованные ограничения и цензуру, а также обеспечивать плюрализм и разнообразие СМИ».

слева: Яап ван Хиерден

Правительство Монголии представило пересмотренный проект Закона о свободе СМИ в Великий Государственный Хурал Монголии. Инициаторы Закона обратились к ЮНЕСКО за помощью в разработке Закона, особенно в части статей и положений, касающихся свободы выражения мнений, чтобы обеспечить его соответствие международным стандартам. В ответ на это канадский Центр права и демократии оказал техническую поддержку законопроекту.

В ходе обсуждения Центр представил свою оценку пересмотренного проекта закона «О свободе СМИ», ссылаясь на международные стандарты, гарантирующие свободу выражения мнений, и передовой опыт разных стран.

Тоби Мендель

Исполнительный директор Центра права и демократии Тоби Мендель подчеркнул: «Намерение пересмотренного проекта Закона о свободе СМИ очень позитивно, и его содержание направлено на содействие свободе СМИ. Например, он включает несколько важных положений, таких как запрет вмешательства правительства в деятельность организаций СМИ, разрешение СМИ устанавливать саморегулирование и добиваться его признания, защита прав и интересов журналистов и обеспечение конфиденциальности журналистских источников».

Исполнительный директор Тоби Мендель подчеркнул, что ряд положений Закона требуют доработки и уточнения. Он подготовил рекомендации и представил их министру юстиции и внутренних дел Монголии Алтангэрэлу Оюунсайхану.

Пурэвсурэн Болдхуяг

Пурэвсурэн Болдхуяг, юрист и адвокат монгольского центра Globe International, сказал: «Министерство юстиции и внутренних дел Монголии представило пересмотренный проект закона о свободе СМИ Монголии в Великий Государственный Хурал Монголии 24 января 2025 года. Как исследователь, я считаю, что этот законопроект представляет собой относительно хорошо проработанную версию. Однако мы не можем сосредоточиться исключительно на Законе о свободе СМИ Монголии. Концепция свободы СМИ широка по своему охвату. В настоящее время в Монголии действуют 932 закона. Тем не менее, только шесть законов предлагаются для внесения поправок вместе с Законом о свободе СМИ Монголии, что недостаточно. Поэтому мы не должны упускать из виду сопутствующие законы».

Кроме того, участники обсуждения Закона о свободе СМИ Монголии подчеркнули, что основной Закон должен установить ведущие стандарты регулирования СМИ, в то время как более подробные положения могут быть включены в другие соответствующие законодательные акты.

источник: MiddleAsianNews

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