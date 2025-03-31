Парламент Монголии ратифицировал соглашение о сотрудничестве с Китаем по трансграничной железной дороге Гашуунсухайт—Ганцмод

CentralAsia (MNG) -

Эта железная дорога станет вторыми по величине воротами, соединяющими Монголию и Китай, после Замын-Ууд—Эрээн-хото.

Великий Государственный Хурал Монголии на своем заседании 27 марта 2025 года одобрил Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Монголии и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области трансграничной железнодорожной линии Гашуунсухайт—Ганцмод, торговле углем и расширении мощностей угольной шахты Таван-Толгой».

Законопроект был представлен депутатом парламента, министром промышленности и минеральных ресурсов Монголии Тувааном Цэвэгдоржем. Парламент Монголии одобрил постановление № 68 «О некоторых мерах, связанных со строительством трансграничной железной дороги Гашуунсухайт—Ганцмод» в 2023 году и постановление № 58 «Об утверждении основных направлений заключения Соглашения между Правительством Монголии и Правительством Китайской Народной Республики о строительстве трансграничной железной дороги Гашуунсухайт—Ганцмод» 27 декабря 2024 года.

Кроме того, в соответствии с Законом о международных договорах Правительство Монголии обсудило проект Соглашения. 27 января 2025 года Постоянный комитет по экономике и Постоянный комитет по безопасности и внешней политике парламента обсудили проект Соглашения и уполномочили Правительство подписать Соглашение.

Соглашение между Правительством Монголии и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в строительстве трансграничной железной дороги Гашуунсухайт—Ганцмод, торговле углем и расширении мощностей угольной шахты Таван Толгой было подписано в Харбине (Китай) 14 февраля 2025 года в соответствии с постановлением № 58 Великого Государственного Хурала, отметил министр Туваан Цэвэгдорж.

На совместном заседании монгольской и китайской рабочих групп стороны договорились о доработке документов на трех уровнях. Китайская сторона предложила обсудить проекты соглашений, а монгольская сторона подчеркнула, что заключение Межправительственного соглашения создаст правовые рамки для дальнейших обсуждений. Что касается соглашений, которые будут заключены, монгольская сторона представила китайской стороне ряд предложений, в том числе следующие:

Соблюдение собственных стандартов и правил для железнодорожной колеи и перевозка сторонних грузов после ввода железной дороги в эксплуатацию,

Осуществление строительства железной дороги по единому проекту и единым подрядчиком,

Установление базовой цены в соответствии с последним утвержденным тарифом.

Китайская сторона приняла первое предложение — придерживаться собственных стандартов и правил колеи — и предложила установить первоначальную цену на уголь на уровне «наиболее конкурентоспособной цены для долгосрочного контракта». Однако она не согласилась со вторым предложением о выполнении строительных работ одним подрядчиком. Поэтому в соответствии с Законом «О закупках товаров, работ и услуг за счет государственной и местной собственности» мы работаем над тем, чтобы Агентство по государственным закупкам в ближайшее время объявило тендер по выбору строительного подрядчика, подчеркнул министр Туваан.

Министр Туваан Цэвэгдорж представил Соглашение между Правительством Монголии и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в строительстве трансграничной железной дороги Гашуунсухайт—Ганцмод.

Торговля углем и расширение мощностей угольной шахты Таван-Толгой, подчеркнув, что это позволит соединить три дополнительных монгольско-китайских порта по железной дороге. Ожидается, что это развитие увеличит объемы добычи и экспорта угля в Монголии, ускорит реализацию Закона о Фонде национального благосостояния Монголии и обеспечит справедливое распределение доходов от минеральных ресурсов как нынешнему, так и будущим поколениям Монголии, подчеркнул министр промышленности и минеральных ресурсов Туваан.

источник: MiddleAsianNews

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