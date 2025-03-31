Официально открыта линия TIR из Хух-Хото в Улан-Батор

CentralAsia (MNG) -

28 марта в Хух-Хото (Внутренняя Монголия) из Комплексной бондовой зоны Хух-Хото отправился грузовик TIR с оборудованием для холодильного хранения, что ознаменовало официальное открытие международного транспортного маршрута TIR из Хух-Хото (Китай) в Улан-Батор (Монголия).

«Таможенное оформление и досмотр можно осуществлять без перевалки груза на протяжении всего процесса, что позволяет сэкономить более 200% времени транспортировки и более 50% затрат. Вот что на самом деле означает качественное сотрудничество в рамках инициативы «Один пояс, один путь»», — написала посол Шэнь Миньцзюань на своей странице X.

Расстояние транспортировки данной партии исходящих товаров в одну сторону составляет 1100 километров, а цикл туда и обратно — около 3 дней. Он проходит через участок таможенного контроля за автомобильными перевозками в комплексной бондовой зоне Хух-Хото и завершает все таможенные процедуры, такие как таможенное декларирование и досмотр, за одну остановку, осуществляя прямой выпуск. Трансграничный автопоезд TIR отправляется из порта Эрээн-хото (Китай), проезжает через Замын-Ууд (Монголия) без смены транспортных средств или перегрузки и следует напрямую в Улан-Батор.

Это совершенно новый международный трансграничный автомобильный транспортный маршрут, открытый Комплексной бондовой зоной Хух-Хото, ознаменовавший официальную эксплуатацию первой контролируемой таможней производственной площадки для автомобильного транспорта в Хух-Хото, добавив новый канал для Хух-Хото для совместного строительства «Одного пояса и одного пути» с высоким качеством.

Открытие международного транспортного маршрута TIR является успешным примером создания эффективного международного трансграничного автомобильного транспортного канала Китай-Монголия посредством Комплексной бондовой зоны.

«Благодаря удобным и эффективным преимуществам таможенного оформления транспортной системы TIR и рабочим площадкам таможенного контроля за автомобильным транспортом местные и близлежащие предприятия могут сэкономить более 200% времени перевозки и более 50% транспортных расходов при осуществлении международных мультимодальных перевозок, международной торговли, трансграничной электронной коммерции и других связанных с этим видов деятельности».

Система TIR обладает рядом существенных преимуществ. Во-первых, она позволяет транспортным операторам и таможенным органам экономить время и деньги за счет упрощения и ускорения пересечения государственных границ. Повышение эффективности, которого помогает добиваться система, способствует развитию национальной экономики и росту благосостояния общества.

Поскольку таможенные меры реализуются в стране отправления и принимаются всеми странами транзита и страной назначения, отсутствует необходимость в проведении физических проверок на границе; сотрудникам таможни достаточно проверить пломбы, установленные в соответствии с процедурой TIR. Это значит, что ежедневно границы может пересекать больше грузов, что способствует сокращению расходов субъектов торговли и сроков перевозки, а это в свою очередь позволяет снизить цены для миллионов конечных пользователей по всему миру. Доказано, что применение процедуры TIR может обеспечить сокращение сроков перевозки на 80% и транспортных расходов – на 38%.

Помимо скорости, безопасность является еще одной ключевой особенностью системы TIR. Тот факт, что таможенная пломба остается неповрежденной от начала до конца международного дорожного или интермодального транспорта, означает, что товары не могут быть повреждены, и таможенные пошлины гарантированы для таможенных органов стран, через которые проходит грузовик.

Кроме того, система TIR играет важную роль в снижении воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду, что в течение нескольких ближайших лет будет одной из главных задач транспорта. Длинные очереди грузового транспорта в пограничных пунктах по всему миру, ожидание в которых длится часы, дни и даже недели, приводят к увеличению углеродного следа перевозчиков. Сокращение сроков пересечения границ и времени в пути приведет к значительному сокращению объема выбросов, источником которых является автомобильный транспорт. TIR также позволяет грузоотправителям воспользоваться интермодальными перевозками и выбрать наиболее эффективный маршрут.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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