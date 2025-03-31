Монголия стала сопредседателем Форума по сотрудничеству стран Восточной Азии и Латинской Америки

CentralAsia (MNG) -

Монголия назначена сопредседателем Форума по сотрудничеству стран Восточной Азии и Латинской Америки (FEALAC) с 2025 по 2027 год, представляя Восточную Азию совместно с Доминиканской Республикой.

Решение было принято на 23-м заседании старших должностных лиц форума, которое прошло в онлайн-режиме в пятницу, 28 марта. Сопредседатели форума обычно избираются на двухлетний срок и представляют регионы Восточной Азии и Латинской Америки.

Форум по сотрудничеству стран Восточной Азии и Латинской Америки (Foro de Cooperación Asia Oriental-América Latina) или (сокращенно FEALAC) — региональный форум 36 стран, входящих в регион Восточной, Юго-Восточной Азии, Океании и Латинской Америки, которые объединились для формирования официального и регулярного канала диалога между двумя регионами.

По информации Министерства иностранных дел, Монголия присоединилась к этому многостороннему механизму во время 4-й встречи министров иностранных дел FEALAC, прошедшей в Токио в 2010 году, и с тех пор активно участвует в его деятельности.

Восточная Азия и Латинская Америка состоят из развивающихся стран, экономически динамичны и дополняют друг друга. Они следуют глобальной тенденции регионального сотрудничества; потребность в межконтинентальном сотрудничестве между Восточной Азией и Латинской Америкой возникла из-за отсутствия официального механизма сотрудничества, связывающего два региона. В 1998 году бывшим премьер-министром Сингапура Го Чок Тонгом было инициировано конкретное предложение об укреплении отношений между двумя регионами. Впоследствии в 1998 году в Сингапуре прошла встреча старших должностных лиц Форума Восточная Азия-Латинская Америка, что ознаменовало начало организации.

В состав Форума официально входят следующие страны-члены: Китай, Япония, Корея, Сингапур, Индонезия, Малайзия, Монголия, Таиланд, Филиппины, Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Мьянма; Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Венесуэла, Боливия, Панама, Парагвай, Перу, Уругвай, Эквадор, Мексика; Австралия и Новая Зеландия и т.д.

источник: MiddleAsianNews

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