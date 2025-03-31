Объявлено, что спектакль «Монгол-хан» будет показан в Токио и Нагое

CentralAsia (MNG) - Во Всемирный день театра команда проекта спектакля «Монгол-хан» провела пресс-конференцию в Токио (Япония) и официально объявила, что спектакль «Монгол-хан» будет показан в Токио с 10 по 20 октября 2025 года и в Нагое с 24 по 26 октября.

Режиссер БААТАР Бат-Өлзий выразил свою радость тем, что театральное искусство является связующим звеном для двух древних восточных стран с более чем 2000-летней историей и позволяет им лучше узнать друг друга. Он подчеркнул, что театральное искусство в Монголии зародилось более 200 лет назад, когда Данзанравжаа Дулдуйт поставил пьесу «Жизнь лунной кукушки» (Саран хөхөөгийн намтар), и что у него был японский ученик.

Данзанравжаа Дулдуйт (1803—1856), Догшин-нойон-хутухта V — деятель буддизма во Внешней Монголии, просветитель, художник, знаменитый поэт и драматург, автор перевода классической санскритской пьесы «Жизнь лунной кукушки» (Саран хөхөөгийн намтар), ставшей первой известной в стране театральной постановкой.

Он также подчеркнул, что спектакль «Монгол-хан» представляет собой комплексную пропаганду кочевой культуры путем воссоздания археологических артефактов империи Хунну.

Спектакль «Монгол-хан», который был показан в Монголии, Великобритании и Сингапуре и получил высокую оценку профессиональных критиков и зрителей, имеет все шансы стать успешным проектом, представляющим Азию на театральном рынке мира.

«Глобальное признание азиатского театрального контента имеет большое значение для азиатских стран. Также успешно ведутся переговоры о постановке пьесы на Бродвее в США», — сообщила команда проекта.

Грег Судзуки, директор Tremendous Entertainment, японской продюсерской компании, поставившей пьесу «Монгол-хан», выразил уверенность в том, что всемирно известная монгольская пьеса успешно выйдет на японский рынок, ведущий азиатский рынок с населением 124 миллиона человек, и станет образцовым проектом для сотрудничества.

Билеты на спектакль «Монгол-хан» поступят в продажу на японском рынке 2 апреля.

Спектакль «Монгол-хан», в котором представлены история, культура, традиоционное искусство, мастерство актеров и художников Монголии, сыграли 17 раз в течение 14 дней с 17 ноября по 2 декабря 2023 года, и его посмотрели более 40000 зрителей. «Монгол-хан» также получил высокую оценку публики, критиков и иностранных СМИ.

В 2024 году премьера спектакля «Монгол Хан» состоялась в комплексе Marina Bay Sands в Сингапуре, а показы впервые проходили в течение трех недель. Финальный спектакль прошел на английском языке, что стало ярким завершением этого значимого культурного события.

Спектакль «Монгол Хан» привлек более 30 000 зрителей в Сингапуре

Чтобы посмотреть спектакль «Монгол хан» в англоязычной версии в Сингапур приехали представители более десятка продюсерских компаний из Китая, Японии, Южной Кореи, Турции, стран Персидского залива, а также США, Великобритании и Австралии. В результате подписаны соглашения о сотрудничестве по организации гастролей в 2025-2026 годах.

Отличает постановку то, что в англоязычной версии главные роли исполнили голливудские актёры Рон Юан, Марк Дакаскос и Леонард Ву, которые прославились своими ролями в сериалах Netflix. Этот проект уникален тем, что впервые актёры из Монголии и Голливуда выступали в одном спектакле, что придаёт ему особую значимость и выделяет его на международной сцене.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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