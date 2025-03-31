Иран отказался от прямых переговоров с США по ядерной программе. Трамп обещал Тегерану «невиданные бомбардировки»

Масуд Пезешкиан, Трамп

CentralAsia (CA) - Иран отказался от прямых переговоров с США по поводу своей «быстро развивающейся» ядерной программы, заявил президент страны Масуд Пезешкиан, пишет CNN.

Это первый официальный ответ Тегерана на письмо президента США Дональда Трампа, направленное верховному лидеру страны Али Хаменеи. В этом письме, о котором в начале рассказал Axios со ссылками на источники, был указан двухмесячный срок для заключения новой ядерной сделки. Однако с какого момента отсчитывается этот срок, неясно.

По словам Пезешкиана, ответ на письмо, доставленный через Оман, оставил открытой возможность непрямых переговоров с Вашингтоном. «Мы не избегаем переговоров. До сих пор у нас вызывало обеспокоенность именно нарушение обещаний. Они [США] должны доказать, что достойны доверия», — сказал Пезешкиан в телевизионном выступлении.

Он добавил, что Иран никогда не избегал переговоров, и обвинил США в невыполнении своих прежних обязательств, включая выход из ядерного соглашения во время первого срока Трампа в 2018 году.

В свою очередь, Трамп заявил, что если Вашингтон и Тегеран не достигнут соглашения по иранской ядерной программе, то США нанесут удар по Ирану.

«Если они не заключат соглашения, то будет бомбардировка. Это будет такая бомбардировка, какой они никогда до этого не видели», — сказал Трамп в интервью телеканалу NBC News. Он также пригрозил новыми вторичными санкциями на иранские товары.

При этом президент США отметил, что между Вашингтоном и Тегераном «существуют контакты».

О возможности США начать боевые действия против Ирана говорил спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф 23 марта. По его словам, Вашингтон заинтересован в мирном урегулировании вопроса, однако в случае отказа от сотрудничества Иран ждет «не очень хорошая альтернатива».