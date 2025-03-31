Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон провели встречу в Худжанде

CentralAsia (TJ) - В городе Худжанд состоялась двусторонняя встреча президента Кыргызстана Садыра Жапарова и президента Таджикистана Эмомали Рахмона, сообщает пресс-служба президента РТ.

Рахмон поздравил Жапарова с праздником Навруз и отметил, что сегодняшние встречи, с учётом рассматриваемых вопросов, имеют особое значение.

Оба лидера сошлись во мнении, что подписание Протокола об обмене ратификационными грамотами по Договору о государственной границе по завершении переговоров, а также запуск в рамках проекта КАСА-1000 ЛЭП 500 кВ «Датка-Худжанд» между Кыргызстаном и Таджикистаном являются историческими событиями.

Лидеры двух государств обсудили состояние и перспективы кыргызско-таджикских двусторонних отношений, обменялись мнениями по широкому кругу вопросов, касающихся развития и укрепления добрососедских связей двух стран.

Главы государств отметили важность принятия совместных мер по развитию приграничной инфраструктуры, в том числе транспортных узлов и открытия новых пунктов пропуска на границе в целях расширения возможностей продвижения торгово-экономических отношений.

Актуальными были признаны вопросы снятия существующих барьеров и облегчения процедуры пересечения границ, развития сотрудничества в инвестиционной, водно-энергетической и аграрной сферах, а также в области промышленной кооперации. В этом контексте речь шла об активизации работы межправительственных механизмов по рассмотрению всего комплекса двусторонних отношений. В частности, речь шла о проведении в самое ближайшее время первого заседания Межправительственного совета на уровне премьер-министров.

Жапаров и Рахмон обсудили укрепление культурно-гуманитарных связей, в том числе в сферах науки и образования, культуры, туризма и спорта.

Они обменялись мнениями по вопросу продолжения координации позиций сторон в рамках международных и региональных организаций.

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