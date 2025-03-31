Лесные пожары в Южной Корее: Подозреваемого в поджоге задержали

CentralAsia (CA) - В Южной Корее полиция задержала 56-летнего мужчину подозреваемого в поджоге леса, что стало причиной масштабных лесных пожаров на юго-востоке страны, сообщает Yonhap.

Задержанного обвиняют в том, что он устроил пожар примерно в 11:25 утра 22 марта, когда проводил обряд поминовения предков на семейной могиле на холме в уезде Уисон, провинция Северный Кёнсан. Из-за порывистого ветра и сухой погоды огонь быстро распространился на близлежащие Андон, Чхонсон, Ёнъян и Ёндок, погибли 27 человек.

Лесные пожары также уничтожили около 4000 строений, в том числе храм Гоун, внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также жилые дома, фабрики и другие объекты. Более 20 тысяч жителей были вынуждены эвакуироваться из своих районов. В борьбе со стихией были задействованы около 5000 военнослужащих и 146 вертолётов.

По данным полиции, подозреваемый свою вину не признал.

Ранее Корейская лесная служба объявила, что лесные пожары в провинции Северный Кёнсан были полностью локализованы по состоянию на 17:00 28 марта, но ночью 29 марта они вспыхнули с новой силой. По состоянию на 30 марта пожар удалось локализовать на 99%. Власти задействовали 50 вертолётов, почти 1500 человек и 213 транспортных средств.

По данным агентства лесного хозяйства, около 48 000 гектаров лесных угодий, что составляет примерно 80% площади Сеула, были выжжены в результате самого масштабного лесного пожара в Южной Корее.