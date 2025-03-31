Землетрясение в Юго-Восточной Азии: В Мьянме число погибших возросло до 2 тысяч, в Таиланде - 18
- Азия и мир, общество
- 11:45, 31 марта 2025
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CentralAsia (CA) - Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Мьянме превысило 2 тысячи человек, сообщает Reuters. The Wall Street Journal со ссылкой на военную хунту пишет о 2028 жертвах.
Официальные СМИ Мьянмы сообщили о 1700 погибших.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло 28 марта. Оно разрушило целые районы в Мьянме и затронуло соседний Таиланд. В Бангкоке спасатели ищут 76 человек, оставшихся под завалами строящегося небоскрёба. По последним данным, погибли 18 человек, и по словам властей, это число возрастёт.
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