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Землетрясение в Юго-Восточной Азии: В Мьянме число погибших возросло до 2 тысяч, в Таиланде - 18

CentralAsia (CA) -  Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Мьянме превысило 2 тысячи человек, сообщает Reuters. The Wall Street Journal со ссылкой на военную хунту пишет о 2028 жертвах. 

Официальные СМИ Мьянмы сообщили о 1700 погибших.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло 28 марта. Оно разрушило целые районы в Мьянме и затронуло соседний Таиланд. В Бангкоке спасатели ищут 76 человек, оставшихся под завалами строящегося небоскрёба. По последним данным, погибли 18 человек, и по словам властей, это число возрастёт.

 

 

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