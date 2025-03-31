Президент Узбекистана прибыл в Худжанд для встречи с лидерами Кыргызстана и Таджикистана

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Худжанд. В аэропорту его встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

В рамках визита Шавкат Мирзиёев примет участие во встрече лидеров Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.

Будут рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, расширения торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

По итогам переговоров предусматривается подписание Договора о точке стыка государственных границ Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.

Президенты также примут участие в совместном концерте мастеров искусств.

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